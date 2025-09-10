Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Bursă a locurilor de muncă pentru absolvenţi

Data: 10 Septembrie 2025

Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti va organiza, la 10 octombrie, la Palatul Copiilor din Capitală, bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi.

„Scopul principal al acţiunii este de a sprijini integrarea tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii”, arată instituţia, potrivit Agerpres. Firmele interesate să participe cu oferte de locuri de muncă sunt invitate să transmită detalii agenţiei. (C. Z.)

