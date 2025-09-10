Bursă a locurilor de muncă pentru absolvenţi

Data: 10 Septembrie 2025

Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti va organiza, la 10 octombrie, la Palatul Copiilor din Capitală, bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi.

„Scopul principal al acţiunii este de a sprijini integrarea tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii”, arată instituţia, potrivit Agerpres. Firmele interesate să participe cu oferte de locuri de muncă sunt invitate să transmită detalii agenţiei. (C. Z.)