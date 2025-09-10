Traseul de lungă distanță Via Transilvanica, care străbate 10 județe și leagă Mănăstirea Putna de Drobeta-Turnu Severin, ar putea să beneficieze de 6-7 milioane de euro prin Granturile Spaţiului Economic
Bursă a locurilor de muncă pentru absolvenţi
Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti va organiza, la 10 octombrie, la Palatul Copiilor din Capitală, bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi.
„Scopul principal al acţiunii este de a sprijini integrarea tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii”, arată instituţia, potrivit Agerpres. Firmele interesate să participe cu oferte de locuri de muncă sunt invitate să transmită detalii agenţiei. (C. Z.)