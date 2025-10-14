Două legi care vizează apărarea națională au primit avizul CSAT și au fost aprobate, la începutul lunii, de Guvern, urmând să intre în dezbaterea Parlamentului. Este vorba despre proiectul de lege privind
Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți
Circa 1.590 de agenţi economici au oferit 25.764 de posturi la bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi, organizată vineri în 63 de locaţii din ţară şi în Bucureşti, informează Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. La acțiune au participat 20.241 de persoane, din care 8.485 de absolvenţi de studii liceale sau superioare. Din totalul absolvenților prezenți, 6.954 au fost selectaţi în vederea încadrării, cei mai mulți în judeţele Iaşi (410 persoane), Hunedoara (275), Bucureşti (210), Maramureş (177). (C.Z.)