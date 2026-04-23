Cadouri pentru veteranii de război

Cadouri pentru veteranii de război

Data: 28 Aprilie 2026

Campania „Onor Veteranilor de Război”, ediţia a şasea, a început ieri la Palatul Cercului Militar Naţional din Bucureşti, cu pregătirea cadourilor destinate veteranilor din România şi Republica Moldova. În prezent, în România sunt 288 de veterani de război şi opt văduve de război. Potrivit Ministerului Apărării, acțiunea deschide seria manifestărilor organizate de MApN cu prilejul Zilei Veteranilor de Război, care se sărbătoreşte anual la 29 aprilie, şi este un gest de recunoştinţă faţă de sacrificiul militarilor care au luptat în Al Doilea Război Mondial. (C.Z.)

