Campus pentru tinerii cu autism

Primul campus multifuncţional destinat tinerilor cu autism este în curs de realizare pe un teren de 21.500 mp din Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu. Proiectul, inițiat de Steluţa Moisescu, mama unui tânăr cu autism și preşedinte al Asociaţiei NIA Neurodiversity Academy, beneficiază de sprijinul CJ Giurgiu, al municipalității şi al unui partener din mediul privat.

Construit în două etape, campusul Lumya va deservi lunar până la 250 de tineri, potrivit inițiatorilor. Prima etapă (2024-2025) include un centru medical ambulator, un centru de terapii, o zonă de locuire asistată, cantină şi spaţii de recreere. A doua etapă (2026-2027) va adăuga o şcoală profesională adaptată, o bază sportivă şi spaţii comunitare. (C. Z.)