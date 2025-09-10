Campus pentru tinerii cu autism

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Data: 10 Septembrie 2025

Primul campus multifuncţional destinat tinerilor cu autism este în curs de realizare pe un teren de 21.500 mp din Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu. Proiectul, inițiat de Steluţa Moisescu, mama unui tânăr cu autism și preşedinte al Asociaţiei NIA Neurodiversity Academy, beneficiază de sprijinul CJ Giurgiu, al municipalității şi al unui partener din mediul privat.

Construit în două etape, campusul Lumya va deservi lunar până la 250 de tineri, potrivit inițiatorilor. Prima etapă (2024-2025) include un centru medical ambulator, un centru de terapii, o zonă de locuire asistată, cantină şi spaţii de recreere. A doua etapă (2026-2027) va adăuga o şcoală profesională adaptată, o bază sportivă şi spaţii comunitare. (C. Z.)

