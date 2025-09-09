Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Comisie legislativă privind violența domestică

Data: 09 Septembrie 2025

Plenul Parlamentului a decis, duminică, înfiinţarea comisiei comune parlamentare în domeniul legislaţiei privind violenţa domestică - „România fără violenţă domestică”. Decizia a fost luată „având în vedere amploarea îngrijorătoare pe care fenomenul a căpătat-o în ultima vreme”.

Potrivit Eurostat, 25,4% dintre femeile din țara noastră, de peste două ori media UE de 10,7%, au experimentat violenţă fizică din partea partenerului, se arată în hotărârea Parlamentului. (C.Z.)

 

