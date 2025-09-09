Aproape 15% dintre gospodăriile din România nu au putut achita la timp, în 2024, ratele la împrumuturi sau facturile lunare la utilităţi, în timp ce peste două treimi din totalul familiilor au declarat că au sup
Comisie legislativă privind violența domestică
Plenul Parlamentului a decis, duminică, înfiinţarea comisiei comune parlamentare în domeniul legislaţiei privind violenţa domestică - „România fără violenţă domestică”. Decizia a fost luată „având în vedere amploarea îngrijorătoare pe care fenomenul a căpătat-o în ultima vreme”.
Potrivit Eurostat, 25,4% dintre femeile din țara noastră, de peste două ori media UE de 10,7%, au experimentat violenţă fizică din partea partenerului, se arată în hotărârea Parlamentului. (C.Z.)