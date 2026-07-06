Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Concediu suplimentar de naștere în Franța

Concediu suplimentar de naștere în Franța

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 06 Iulie 2026

Începând de la 1 iulie, tinerii părinţi din Franţa au dreptul la un nou concediu de naştere, de două luni, plătit cu 70% din salariul net în prima lună şi 60% în a doua, informează AFP. Noul concediu poate fi luat simultan sau alternativ de cei doi părinţi şi poate fi fracţionat în două perioade de o lună. Concediul suplimentar se adaugă concediului de maternitate de 16 săptămâni şi celui de paternitate de 4 săptămâni, existente deja. Părinţii vor putea să recurgă ulterior la concediul parental plătit cu 450 euro/lună, până când copilul împlineşte 3 ani. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială