Câteva gesturi recente ale autorităților ucrainene au tensionat relațiile cu Polonia vecină, unul din cei mai puternici susţinători ai săi de la începutul invaziei ruse în 2022, care i-a oferit ajutor militar
Concediu suplimentar de naștere în Franța
Începând de la 1 iulie, tinerii părinţi din Franţa au dreptul la un nou concediu de naştere, de două luni, plătit cu 70% din salariul net în prima lună şi 60% în a doua, informează AFP. Noul concediu poate fi luat simultan sau alternativ de cei doi părinţi şi poate fi fracţionat în două perioade de o lună. Concediul suplimentar se adaugă concediului de maternitate de 16 săptămâni şi celui de paternitate de 4 săptămâni, existente deja. Părinţii vor putea să recurgă ulterior la concediul parental plătit cu 450 euro/lună, până când copilul împlineşte 3 ani. (C.Z.)