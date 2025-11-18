Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Creștere a RCA în ultimul an

Data: 18 Noiembrie 2025

Tariful de referinţă RCA pentru persoane fizice a crescut în medie cu 5,4% pentru autoturisme şi cu 5,2% pentru autovehiculele de marfă, comparativ cu tariful de referinţă publicat în decembrie 2024, conform Raportului semestrial privind RCA, publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Potrivit ASF, analiza pe categorii de risc evidenţiază şi scăderi. De exemplu, pentru un şofer din Bucureşti-Ilfov, cu vârsta 51-60 de ani şi autoturism cu putere de 151-200 kw, tariful a scăzut cu 3,5%. Reduceri s-au înregistrat şi pentru şoferii sub 30 de ani, cu maşini de peste 200 kw. (C.Z.) 

