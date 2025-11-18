Creștere a RCA în ultimul an

Data: 18 Noiembrie 2025

Tariful de referinţă RCA pentru persoane fizice a crescut în medie cu 5,4% pentru autoturisme şi cu 5,2% pentru autovehiculele de marfă, comparativ cu tariful de referinţă publicat în decembrie 2024, conform Raportului semestrial privind RCA, publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Potrivit ASF, analiza pe categorii de risc evidenţiază şi scăderi. De exemplu, pentru un şofer din Bucureşti-Ilfov, cu vârsta 51-60 de ani şi autoturism cu putere de 151-200 kw, tariful a scăzut cu 3,5%. Reduceri s-au înregistrat şi pentru şoferii sub 30 de ani, cu maşini de peste 200 kw. (C.Z.)