Comisia Europeană (CE) a cerut platformei sociale TikTok să-şi modifice „designul care provoacă adicţie”, acuzat că încalcă legislaţia digitală europeană, sub sancţiunea unor amenzi usturătoare,
Criză de supraproducție la cartofi
După recolte mari anul trecut, Europa se confruntă cu o criză de supraproducţie de cartofi, ce va duce la scăderea preţurilor, scrie AFP. Potrivit reţelei NEPG a producătorilor din Germania, Franţa, Belgia şi Ţările de Jos, responsabile de două treimi din producţia UE, în 2025 au fost recoltate aproape 30 de milioane de tone, cu 10% mai mult faţă de 2024, în timp ce cererea a scăzut pe fondul „contracţiei pieţei cartofilor prăjiţi congelaţi”. Preţul tonei de cartofi Fontane este așteptat să scadă la 130 de euro în 2026, faţă de 180 anul trecut. (C.Z.)