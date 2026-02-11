Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Criză de supraproducție la cartofi

Criză de supraproducție la cartofi

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 13 Feb 2026

După recolte mari anul trecut, Europa se confruntă cu o criză de supraproducţie de cartofi, ce va duce la scăderea preţurilor, scrie AFP. Potrivit reţelei NEPG a producătorilor din Germania, Franţa, Belgia şi Ţările de Jos, responsabile de două treimi din producţia UE, în 2025 au fost recoltate aproape 30 de milioane de tone, cu 10% mai mult faţă de 2024, în timp ce cererea a scăzut pe fondul „contracţiei pieţei cartofilor prăjiţi congelaţi”. Preţul tonei de cartofi Fontane este așteptat să scadă la 130 de euro în 2026, faţă de 180 anul trecut. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   agricultură
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială