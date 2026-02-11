Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Cuantumurile plăților directe pentru șapte intervenții FEGA

Data: 13 Feb 2026

Ministerul Agriculturii a publicat în transparenţă decizională un proiect de ordin privind realocarea unor sume disponibile și stabilirea cuantumului unitar al plăților în cazul unor intervenții finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA, prin Planul Strategic PAC 2023-2027. „După stabilirea suprafeţelor eligibile aferente sprijinului cuplat vegetal, alocările financiare disponibile vor fi realocate către intervenţia PD-28, în vederea majorării cuantumului unitar pentru campania 2025”, au transmis reprezentanţii ministerului, potrivit Agerpres.

Astfel, cuantumurile unitare din proiect pentru campania 2025 sunt: PD-02 - Sprijin redistributiv complementar pentru venit - 53,52 euro/ha şi PD-03 - Sprijin complementar pentru venit pentru tinerii fermieri - 46,67 euro/ha. Pentru intervenţiile PD-02 şi PD-03, cuantumurile prevăzute prin ordin sunt mai mari decât cele acordate în avans, urmând ca diferenţele să fie achitate fermierilor eligibili prin plata finală: PD-02 - plus 6,65 euro/ha faţă de avans şi PD-03 - plus 3,46 euro/ha.

La intervenţiile pentru crescătorii de animale cuantumurile sunt: PD-07 - Bunăstarea vacilor de lapte - între 127,23 şi 197,47 euro/cap şi PD-08 - Bunăstarea tineretului bovin la îngrăşat - între 193,63 şi 249,16 euro/cap. La celelalte intervenţii vizate de ordin sunt alocate: PD-25 - Sprijin cuplat pentru viermii de mătase - 0,12 euro, PD-27 - Bunăstarea bovinelor prin păşunat extensiv - între 72,75 şi 168,66 euro/UVM, în funcţie de zonă, PD-28 - Menţinerea de zone neproductive şi/sau elemente de peisaj - 33,75 euro/ha. APIA va efectua plățile către beneficiari până la finalul lunii iunie. (C.Z.)
 

