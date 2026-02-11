Cuantumurile plăților directe pentru șapte intervenții FEGA

Data: 13 Feb 2026

Ministerul Agriculturii a publicat în transparenţă decizională un proiect de ordin privind realocarea unor sume disponibile și stabilirea cuantumului unitar al plăților în cazul unor intervenții finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA, prin Planul Strategic PAC 2023-2027. „După stabilirea suprafeţelor eligibile aferente sprijinului cuplat vegetal, alocările financiare disponibile vor fi realocate către intervenţia PD-28, în vederea majorării cuantumului unitar pentru campania 2025”, au transmis reprezentanţii ministerului, potrivit Agerpres.

Astfel, cuantumurile unitare din proiect pentru campania 2025 sunt: PD-02 - Sprijin redistributiv complementar pentru venit - 53,52 euro/ha şi PD-03 - Sprijin complementar pentru venit pentru tinerii fermieri - 46,67 euro/ha. Pentru intervenţiile PD-02 şi PD-03, cuantumurile prevăzute prin ordin sunt mai mari decât cele acordate în avans, urmând ca diferenţele să fie achitate fermierilor eligibili prin plata finală: PD-02 - plus 6,65 euro/ha faţă de avans şi PD-03 - plus 3,46 euro/ha.

La intervenţiile pentru crescătorii de animale cuantumurile sunt: PD-07 - Bunăstarea vacilor de lapte - între 127,23 şi 197,47 euro/cap şi PD-08 - Bunăstarea tineretului bovin la îngrăşat - între 193,63 şi 249,16 euro/cap. La celelalte intervenţii vizate de ordin sunt alocate: PD-25 - Sprijin cuplat pentru viermii de mătase - 0,12 euro, PD-27 - Bunăstarea bovinelor prin păşunat extensiv - între 72,75 şi 168,66 euro/UVM, în funcţie de zonă, PD-28 - Menţinerea de zone neproductive şi/sau elemente de peisaj - 33,75 euro/ha. APIA va efectua plățile către beneficiari până la finalul lunii iunie. (C.Z.)

