Palatul Parlamentului va fi iluminat în portocaliu, în seara acestei zile de 25 noiembrie, fiind marcată astfel Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor. Inițiativa aparţine
Datoria guvernamentală: 58,9%
Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a urcat, în iulie 2025, până la 1.070,18 miliarde de lei (58,9% din PIB), de la 1.039,96 miliarde (57,3% din PIB) în luna precedentă, conform datelor Ministerului Finanţelor, consultate de Agerpres. Administraţia centrală are o datorie de 1.046 miliarde de lei (de la 1.015,85 miliarde în iunie 2025), din care 980,83 miliarde de lei pe termen mediu şi lung, iar cea locală de 24,17 miliarde de lei, de la 24 miliarde de lei în luna anterioară, din care 24,15 miliarde pe termen mediu şi lung. (C.Z.)