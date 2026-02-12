Dezbatere despre politicile publice pentru sectorul agroalimentar

Data: 13 Feb 2026

Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană AHK România a lansat marți Agri-Food Policy Brief, un document care formulează propuneri ce pot impulsiona industria agroalimentară. În dezbaterea care a urmat lansării s-a discutat despre sectorul creșterii porcilor, răspunzător pentru o mare parte din deficitul comercial, și de soluțiile care pot fi aplicate.

Raportul abordează cinci sectoare prioritare: semințele și protecția plantelor - unde se propune combaterea traficului de produse contrafăcute și susținerea inovației; fermierii - soluțiile vizează păstrarea competitivității produselor locale, credite cu rambursare extinsă, proiecte de apă și agricultură integrate; cooperativele agricole - investiții și sprijin pentru înființarea de noi asocieri, instrumente flexibile de garantare; industria alimentară - pentru reducerea dependenței de importuri se recomandă identificarea nișelor-lipsă, către care să fie direcționați producătorii locali; „food retail” - unde sunt necesare măsuri precum reducerea costurilor administrative, integrarea producției locale, valorificarea standardelor de calitate. „Propunerile formulate în această broșură reprezintă un punct de plecare. Am dorit să lansăm în discuție publică acest document, în speranța că va fi preluat și integrat într-unul și mai bun sau chiar mai amplu”, a declarat Sebastian Metz, directorul general al AHK România.

Dezbaterea prilejuită de lansarea documentului, la care au participat reprezentanți din guvern, Ministerul Agriculturii, mediul privat, nu a ocolit tema deficitului din sectorul agroalimentar. Prezent la eveniment, Mihai Neagu, director în cadrul Direcţiei pentru Zootehnie din Ministerul Agriculturii, a spus că politicile publice sunt îndreptate către sectoarele deficitare, care aduc dezechilibru în balanţa comercială, şi către sectoarele care au potenţial. „Dacă ne uităm la balanţa comercială, vom vedea că pierderea cea mai mare provine din sectorul creşterii porcilor, undeva la 1,2-1,3 miliarde de euro anual, şi din sectorul producţiei de lapte, în special produse lactate. Potenţial avem în sectorul avicol, în principal, şi în sectorul vegetal, unde ştim cu toţii că exporturile de cereale sunt destul de importante”, a spus oficialul, potrivit Agerpres. El a menţionat investițiile în sectorul creşterii porcilor, unde există în derulare un program pentru înfiinţarea a 46.000 de locuri de cazare pentru reproducţie. „Ca să vă faceţi o idee, ca termen de mărime, numărul de scroafe în exploataţiile comerciale, la această dată, este undeva la 105.000 de capete. 46.000 de noi capete înseamnă un aport semnificativ. (…) Aceasta ar fi o linie pe care am putea merge într-un mod sustenabil economic, pentru acoperirea deficitului”, a spus Mihai Neagu. (C.Z.)

