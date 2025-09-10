Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Drum modernizat între Olănești și Mănăstirea Frăsinei

Drum modernizat între Olănești și Mănăstirea Frăsinei

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 10 Septembrie 2025

O nouă rută turistică, pe care autorităţile din Vâlcea au numit-o Drumul Călugărului (DC 171), a fost modernizată şi îi aşteaptă pe turişti să o descopere, au anunţat reprezentanţii Consiliului Judeţean (CJ). Este vorba despre drumul dintre staţiunea Băile Olăneşti şi comuna Muereasca, unde se află Mănăstirea Frăsinei, care a fost reabilitat pe toată lungimea lui, astfel că acum se poate circula în siguranţă în zonă. „Lucrările de modernizare pe acest drum s-au finalizat: s-a consolidat zona, s-au amenajat rigole şi s-a turnat asfalt pe întreaga lungime a drumului, până la limita cu Băile Olăneşti. Aş putea spune că acest drum este o legătură între două lumi: pe de o parte, spiritualitatea mănăstirilor din această zonă, pe de altă parte, turismul balnear şi frumuseţile naturale ale Vâlcii. Drumul este spectaculos, sigur şi frumos, iar eu îi invit pe toţi turiştii să vină să-l descopere”, a transmis preşedintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu.

Oficialul a precizat că anul viitor se intenţionează extinderea acestui drum până în oraşul Călimăneşti şi astfel să fie asigurată o legătură directă între staţiunea de pe Valea Oltului şi cea de pe Valea Olăneştiului.

Citeşte mai multe despre:   Manastirea Frasinei
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială