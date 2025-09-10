Drum modernizat între Olănești și Mănăstirea Frăsinei

Data: 10 Septembrie 2025

O nouă rută turistică, pe care autorităţile din Vâlcea au numit-o Drumul Călugărului (DC 171), a fost modernizată şi îi aşteaptă pe turişti să o descopere, au anunţat reprezentanţii Consiliului Judeţean (CJ). Este vorba despre drumul dintre staţiunea Băile Olăneşti şi comuna Muereasca, unde se află Mănăstirea Frăsinei, care a fost reabilitat pe toată lungimea lui, astfel că acum se poate circula în siguranţă în zonă. „Lucrările de modernizare pe acest drum s-au finalizat: s-a consolidat zona, s-au amenajat rigole şi s-a turnat asfalt pe întreaga lungime a drumului, până la limita cu Băile Olăneşti. Aş putea spune că acest drum este o legătură între două lumi: pe de o parte, spiritualitatea mănăstirilor din această zonă, pe de altă parte, turismul balnear şi frumuseţile naturale ale Vâlcii. Drumul este spectaculos, sigur şi frumos, iar eu îi invit pe toţi turiştii să vină să-l descopere”, a transmis preşedintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu.

Oficialul a precizat că anul viitor se intenţionează extinderea acestui drum până în oraşul Călimăneşti şi astfel să fie asigurată o legătură directă între staţiunea de pe Valea Oltului şi cea de pe Valea Olăneştiului.