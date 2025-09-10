Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Emisiune filatelică dedicată lui Enescu

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 10 Septembrie 2025

Poşta Română şi Romfilatelia au introdus ieri în circulaţie emisiunea „Compozitori celebri. George Enescu”, dedicată marcării a 70 de ani de la trecerea în eternitate a marelui compozitor și formată dintr-o marcă poştală cu valoarea de 25 de lei şi un plic „prima zi”.

Marca poştală reproduce o fotografie-portret a compozitorului realizată la finalizarea studiilor de la Paris și imaginea Ateneului Român. (C. Z.)

Citeşte mai multe despre:   Romfilatelia  -   George Enescu
