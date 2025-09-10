Emisiune filatelică dedicată lui Enescu

Data: 10 Septembrie 2025

Poşta Română şi Romfilatelia au introdus ieri în circulaţie emisiunea „Compozitori celebri. George Enescu”, dedicată marcării a 70 de ani de la trecerea în eternitate a marelui compozitor și formată dintr-o marcă poştală cu valoarea de 25 de lei şi un plic „prima zi”.

Marca poştală reproduce o fotografie-portret a compozitorului realizată la finalizarea studiilor de la Paris și imaginea Ateneului Român. (C. Z.)