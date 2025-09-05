Fermierii români resping actuala formă a acordului UE-Mercosur

Data: 05 Septembrie 2025

Comisia Europeană a actualizat miercuri propunerile sale pentru acordul dintre UE și țările Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay), care elimină practic majoritatea taxelor vamale între cele două blocuri. ­Comisarul pentru agricultură, Christophe Hansen, susține că parteneriatul este unul echilibrat pentru sectorul agroalimentar al UE, că „importurile vor fi limitate, iar interesele fermierilor europeni vor fi protejate”. Agricultorii români consideră însă că acordul este unul dezavantajos și cer autorităților române să nu îl ratifice în actuala formă.

Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare, din care fac parte mai multe uniuni ale producătorilor, procesatorilor și cooperativelor, solicită autorităţilor competente din România să se opună ferm, „prin toate mijloacele”, ratificării acordului Mercosur-UE, având în vedere că în forma actuală acesta aduce prejudicii majore fermierilor din România şi UE. „Considerăm că acordul UE-Mercosur nu a fost niciodată atât de dăunător din punct de vedere economic şi politic pentru agricultorii, comunităţile rurale şi consumatorii din Europa. (...) Acest acord în forma lui actuală nu poate fi ratificat şi implementat de către România”, susţin reprezentanţii AAC, potrivit Agerpres.

Prin prezentarea, acum două zile, a propunerilor pentru Acordul de parteneriat UE-Mercosur, Comisia a declanșat, practic, procedura de ratificare care trebuie făcută atât de Parlamentul European, cât şi de statele membre. Chiar dacă în virtutea tratatelor europene, Comisia este singura care negociază acorduri comerciale în numele celor 27 de state membre, acordul UE-Mercosur convenit în decembrie 2024, cu noile modificări anunțate miercuri, trebuie să fie ratificat prin aprobarea a cel puţin 15 state membre, reprezentând 65% din populaţia UE, şi ulterior de o majoritate din Parlamentul European.

Până acum, cei mai vocali critici ai acordului au fost Franța, Polonia și Italia, susținuți și de alte țări, printre care și România. Principalele îngrijorări atât ale unor guverne, cât și ale organizațiilor de fermieri au fost legate de posibila concurență neloială făcută de produsele sud-americane, mai ieftine - din cauza diferențelor în privința standardelor de îndeplinit, sau de riscul de importuri masive fără controale suficiente. Sindicatele europene ale agricultorilor susțin că vor fi afectate cu precădere sectorul cărnii, sectorul zahărului, producătorii de soia și cei de etanol.

Răspunzând la aceste îngrijorări, Comisia Europeană a făcut unele ajustări. Potrivit Financial Times, este vorba de mecanisme de sigu­ranță (safeguards) care includ monitorizarea importurilor de produse sensibile (carne de vită, carne de pasăre, zahăr), fonduri de compensare de aproape 1 miliard de euro pe an și posibilitatea suspendării importurilor dacă se dovedește că există prejudicii.

Dacă va fi ratificat, acordul UE cu țările Mercosur - Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay - va crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume, acoperind o piaţă de peste 700 de milioane de consumatori. Se preconizează că exporturile agroalimentare ale UE către Mercosur vor creşte cu aproape 50%, deoarece acordul va reduce sau elimina treptat tarifele la principalele produse ale UE, în special vin şi băuturi spirtoase (în prezent de până la 35%), ciocolată (20%) şi ulei de măsline (10%), arată Executivul comunitar. Acordul va sprijini, de asemenea, creşterea exporturilor de produse agroalimentare tradiţionale şi de înaltă calitate ale UE.

Acordul oferă o protecţie pentru toate sensibilităţile UE în sectorul agricol. În primul rând, limitează importurile din Mercosur la o fracţiune din producţia UE, de exemplu, la 1,5% pentru carnea de vită şi 1,3% pentru carnea de pasăre. În al doilea rând, stabileşte garanţii care protejează produsele europene sensibile împotriva oricărei creşteri dăunătoare a importurilor Mercosur. (C.Z.)