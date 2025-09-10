Finanțare pentru Via Transilvanica

Data: 10 Septembrie 2025

Traseul de lungă distanță Via Transilvanica, care străbate 10 județe și leagă Mănăstirea Putna de Drobeta-Turnu Severin, ar putea să beneficieze de 6-7 milioane de euro prin Granturile Spaţiului Economic European şi Norvegiene 2021- 2028. În noul ciclu de finanțare, valoarea granturilor pentru România va fi de circa 600 de milioane de euro. Printre proiectele propuse pentru a beneficia de fonduri este și dezvoltarea turismului lent în Delta Dunării.

Declarațiile despre alocările pentru România ale Granturilor Spaţiului Economic European (SEE) şi Norvegiene 2021-2028 au fost făcute de ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, Dragoş Pîslaru, într-un interviu acordat agenției Agerpres. La granturi contribuie Norvegia, Islanda și Liechtenstein, iar fondurile sunt destinate reducerii diferențelor economice și sociale în 15 dintre statele UE, inclusiv România. Pentru noul ciclu de finanțare, prio­ri­tățile fiecărei țări vor fi formalizate după negocieri cu statele donatoare pe baza documentului strategic „Cartea Albastră” 2021-2028, care detaliază domeniile de program și fondurile eligibile.

„Totalul finanţării este de 600 de milioane de euro şi ceea ce aş vrea să subliniez este că România se află într-o oarecare întârziere. (…) M-am bucurat ca în mai puţin de două luni să pun din nou pe făgaş discuţiile, să am această primă negociere formală cu Ministerul Afacerilor Externe din Norvegia şi să cădem de acord asupra liniilor de finanţare”, a explicat Pîslaru, în interviu.

Printre proiectele propuse pentru a fi finanţate prin granturi se regăsesc neutralitatea climatică a orașelor, Via Transilvanica şi turismul lent din Deltă. „Avem proiecte care sunt cu adevărat foarte, foarte faine. Discutăm de conceptul acesta, M100 (Misiunea UE «100 de oraşe neutre climatic», n.r.), de a ajunge la neutralitate climatică pentru oraşe, şi cum faci asta, care sunt modalităţile de intervenţie, care sunt proiectele ino­vative pe care le poţi avea. Discutăm de zona de dezvoltare locală pe nişte segmente de vulnerabilitate. (…) Avem o zonă, de exemplu, pentru turismul lent în Deltă, proiect care pe PNRR s-ar fi pierdut, şi, da, vă pot confirma că sunt în negocieri pentru ca Via Transilvanica să beneficieze de o finanţare”, a susţinut oficialul.

În opinia demnitarului, Via Transilvanica este „tipul de proiect care creează ţesut social, adună oameni din peste 400 de unităţi administrativ-teritoriale în jurul unui concept: de a strânge România”. Finanțarea ar putea fi de

6-7 milioane de euro, potrivit lui ­Pîslaru, bani destinați echipamentelor şi amenajării de puncte de vizitare.

De la aderarea la UE în 2007 și până în prezent, România a beneficiat de peste 900 de milioane de euro prin Granturile SEE & Norvegiene, arată Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. (C. Z.)