Câteva gesturi recente ale autorităților ucrainene au tensionat relațiile cu Polonia vecină, unul din cei mai puternici susţinători ai săi de la începutul invaziei ruse în 2022, care i-a oferit ajutor militar
Finlanda a renunțat la telefonia fixă
Finlanda şi-a deconectat marţea trecută reţeaua de telefonie fixă, care funcționa din 1880, alăturându-se astfel Estoniei, Ţărilor de Jos, Norvegiei şi Spaniei care au trecut deplin la infrastructura telefonică digitală, relatează AFP. Compania Elisa, ultimul mare operator finlandez cu o reţea de telefonie fixă, anunţase în ianuarie că îşi va desfiinţa serviciul, afirmând atunci că mai avea doar câteva mii de abonaţi cu numere fixe şi că nu a mai vândut abonamente noi în ultimii ani. (C.Z.)