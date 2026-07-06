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Finlanda a renunțat la telefonia fixă

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 06 Iulie 2026

Finlanda şi-a deconectat marţea trecută reţeaua de telefonie fixă, care funcționa din 1880, alăturându-se astfel Estoniei, Ţărilor de Jos, Norvegiei şi Spaniei care au trecut deplin la infrastructura telefonică digitală, relatează AFP. Compania Elisa, ultimul mare operator finlandez cu o reţea de telefonie fixă, anunţase în ianuarie că îşi va desfiinţa serviciul, afirmând atunci că mai avea doar câteva mii de abonaţi cu numere fixe şi că nu a mai vândut abonamente noi în ultimii ani. (C.Z.)

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