România ar putea primi de la Comisia Europeană un sprijin de urgenţă de 11,5 milioane de euro pentru legumicultorii și pomicultorii afectați de înghețul târziu din primăvară. Ministerul român al Agriculturii
Focar de pestă porcină în Timiș
Într-o gospodărie din localitatea Racoviţa, județul Timiș, a fost confirmat un focar de pestă porcină africană (PPA), scrie Agerpres.
„Au fost sacrificate deja 18 capete de suine. După confirmarea PPA, a fost convocată şedinţa cu toţi membrii Centrului Local de Combatere al Bolilor Timiş, unde au fost dispuse măsuri pentru prevenirea răspândirii bolii”, a afirmat directorul Direcţiei Sanitar Veterinare Timiş, Flavius Nicoară. Au fost stabilite zonele de protecţie, care includ localităţile Racoviţa, Hitiaş, Căpăt, Drăgoieşti, şi zonele de supraveghere cu Buziaş, Bacova, Sârbova, Topolovaţu Mare, Ictar-Budinţ, Iosifalău, Chizătău, Ohaba Forgaci, Silagiu, Sinersig şi fermele Comtim: Bacova și Boldur 1 și 2. (C.Z.)