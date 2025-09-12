Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Focar de pestă porcină în Timiș

Data: 12 Septembrie 2025

Într-o gospodărie din localitatea Racoviţa, județul Timiș, a fost confirmat un focar de pestă porcină africană (PPA), scrie Agerpres.

„Au fost sacrificate deja 18 capete de suine. După confirmarea PPA, a fost convocată şedinţa cu toţi membrii Centrului Local de Combatere al Bolilor Timiş, unde au fost dispuse măsuri pentru prevenirea răspândirii bolii”, a afirmat directorul Direcţiei Sanitar Veterinare Timiş, Flavius Nicoară. Au fost stabilite zonele de protecţie, care includ localităţile Racoviţa, Hitiaş, Căpăt, Drăgoieşti, şi zonele de supraveghere cu Buziaş, Bacova, Sârbova, Topolovaţu Mare, Ictar-Budinţ, Iosifalău, Chizătău, Ohaba Forgaci, Silagiu, Sinersig şi fermele Comtim: Bacova și Boldur 1 și 2. (C.Z.)

