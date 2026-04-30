Fonduri Norvegia-SEE de 500 de milioane

Data: 06 Mai 2026

România a încheiat negocierile cu Norvegia şi cu ţările din Spaţiul Economic European, Liechtenstein şi Islanda, pentru a putea beneficia de 497,6 milioane de euro, cu care vor fi finanțate proiecte legate de „tranziţia verde, cultură, justiţie, afaceri interne, dezvoltare locală, cooperare instituţională şi creşterea capacităţii administrative, cercetare şi inovare”, a declarat luni seara ministrul proiectelor europene, Dragoş Pîslaru.

Oficialul a mai anunţat că cererea de plată nr. 4 din PNRR a trecut de analiza Comisiei, iar finan­țarea de 2,62 miliarde de euro componentă de grant „va fi formalizată în perioada imediat următoare”. (C.Z.)