Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Ofensivă diplomatică a Chinei

Ofensivă diplomatică a Chinei

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 08 Septembrie 2025

Liderul chinez Xi Jinping s-a întâlnit în ultimele zile cu aproape 30 de lideri străini, invitați fie la un summit de cooperare la Shanghai, fie la parada militară care a marcat 80 de ani de la victoria asupra Japoniei, scrie AFP. „Beijingul transmite un mesaj de sfidare: nu se teme să-şi susţină prietenii”, a spus pentru AFP profesorul australian Wen-Ti Sung.

Totodată, analiştii consideră că politica tarifară americană este un cadou pentru Beijing, deoarece a făcut ca ţări tradiţional apropiate de SUA, ca India, Turcia şi Vietnam, să-și întărească relațiile cu China. (C. Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială