Ofensivă diplomatică a Chinei

Data: 08 Septembrie 2025

Liderul chinez Xi Jinping s-a întâlnit în ultimele zile cu aproape 30 de lideri străini, invitați fie la un summit de cooperare la Shanghai, fie la parada militară care a marcat 80 de ani de la victoria asupra Japoniei, scrie AFP. „Beijingul transmite un mesaj de sfidare: nu se teme să-şi susţină prietenii”, a spus pentru AFP profesorul australian Wen-Ti Sung.

Totodată, analiştii consideră că politica tarifară americană este un cadou pentru Beijing, deoarece a făcut ca ţări tradiţional apropiate de SUA, ca India, Turcia şi Vietnam, să-și întărească relațiile cu China. (C. Z.)