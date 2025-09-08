Banca Naţională a României (BNR) a lansat la începutul lunii septembrie în circuitul numismatic o monedă din argint cu valoarea nominală de zece lei, cu tema „Mihail Oromolu - 150 de ani de la naştere”.
Ofensivă diplomatică a Chinei
Liderul chinez Xi Jinping s-a întâlnit în ultimele zile cu aproape 30 de lideri străini, invitați fie la un summit de cooperare la Shanghai, fie la parada militară care a marcat 80 de ani de la victoria asupra Japoniei, scrie AFP. „Beijingul transmite un mesaj de sfidare: nu se teme să-şi susţină prietenii”, a spus pentru AFP profesorul australian Wen-Ti Sung.
Totodată, analiştii consideră că politica tarifară americană este un cadou pentru Beijing, deoarece a făcut ca ţări tradiţional apropiate de SUA, ca India, Turcia şi Vietnam, să-și întărească relațiile cu China. (C. Z.)