Ghid ANPC pentru cumpărătorii de locuințe

Data: 21 Aprilie 2026

Având în vedere faptul că „achiziţionarea unei locuinţe reprezintă una dintre cele mai importante decizii financiare”, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a publicat pe site-ul propriu, la secțiunea „Comunicate de presă”, un ghid al cumpărătorului de locuințe, menit să ajute oamenii să înţeleagă etapele tranzacţiei, să identifice riscurile şi să ia decizii informate.

În ghid, ANPC atrage atenţia că verificarea situaţiei juridice a imobilului şi a documentelor aferente este esenţială și subliniază rolul notarului public pentru legalitatea şi siguranţa tranzacţiei. Referitor la antecontract, care stabileşte condiţiile principale ale vânzării, acesta trebuie să includă: preţul total; valoarea avansului şi termenul pentru semnarea contractului final; modalitatea de plată; racordarea la utilităţi; data predării etc. Înainte de semnare, cumpărătorii sunt sfătuiți să analizeze extrasul de carte funciară şi existenţa ipotecilor, interdicţiilor sau litigiilor, precum și autorizaţia de construire, procesul-verbal de recepţie a lucrărilor şi certificatul de atestare a edificării construcţiei.

În cazul locuinţelor noi, cumpărătorii beneficiază de garanții de 3 ani pentru bună execuţie, de 10 ani pentru vicii ascunse ale construcţiei şi, respectiv, de 2 ani pentru bunurile incluse, mai precizează ANPC.

Clauze importante de protecţie sunt: restituirea avansului dacă vânzătorul nu îşi respectă obligaţiile; posibilitatea retragerii din tranzacţie; penalităţile pentru întârzierea predării şi descrierea dotărilor şi finisajelor. „Siguranţa unei tranzacţii imobiliare este condiţionată de o analiză minuţioasă şi de verificări riguroase”, subliniază ANPC în ghid. (C.Z.)