Guvernul a fost demis

Data: 06 Mai 2026

Parlamentul a demis ieri Guver­nul condus de Ilie Bolojan după ce senatorii şi deputaţii au votat moţiunea de cenzură iniţiată de parlamentarii PSD, AUR şi PACE - Întâi România.

Moţiunea a obținut o majoritate de 281 de voturi „pentru”. Urmează ca președintele Nicușor Dan să convoace consultări la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare; în paralel vor avea loc negocieri pentru formarea unei noi coaliții de guvernare. (C.Z.)