Guvernul și-a angajat răspunderea pentru pachetul doi de reformă

Data: 03 Septembrie 2025

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, în plenul reunit al celor ­două Camere, cu ocazia angajării răspunderii pentru proiectele de lege din pachetul doi de reformă, că setul de măsuri „aduce echitate, elimină risipă şi privilegii. Taie sinecuri şi aduce respect pentru oameni şi dreptate”. Reforma este necesară „pentru a corecta nedreptăţile din ultimii ani” și vizează trei direcţii: ordine în finanţele ţării, buna guvernare şi respectul pentru cetăţeni.

„Ştiu că nu este un pachet legislativ perfect, dar este începutul reaşezării statului român pe baze de corectitudine şi respect pentru români. (...) Într-un cuvânt, un stat mai corect cu românii”, a spus prim-ministrul luni seară, în Parlament, menționând că dacă vor fi posibile ajustări ale politicilor publice, în folosul populației, acestea vor fi făcute. „Dacă vom putea să uşurăm povara fiscală asupra oamenilor, fără a dezechilibra din nou economia, o vom face. Cred că undeva spre jumătatea anului următor, dacă se va merge înainte, vom constata că am reuşit o corecţie de curs. De acolo există perspective de creştere”, a spus el. Bolojan a subliniat că va continua să le spună oamenilor adevărul, fără să „cosmetizeze realitatea”, că nu va „vinde iluzii şi speranţe deşarte” și că statul român este, în multe locuri, „plin de nedreptăţi”: privilegii, excepţii, risipă şi sinecuri.

Pachetul legislativ pentru care Guvernul şi-a angajat luni răspunderea cuprinde: proiectul pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, care vizează reforma pensiilor magistraţilor; proiectul de măsuri din domeniul sănătăţii; proiectul de modificare şi completare a OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, care își propune să pună capăt „câştigurilor nemeritate” din unele companii de stat şi ca acestea să facă performanţă în beneficiul cetăţenilor; proiectul privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative, cu referire la Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii - ANCOM; proiectul privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea unor acte normative, care are în vedere, printre altele, reformarea ANAF şi a colectării fiscale, actualizarea impozitului pe proprietate.

Potrivit art. 114 din Constituţie, dacă în trei zile de la prezentarea proiectului de lege va fi depusă o moţiune de cenzură, care va fi adoptată de Parlament, Guvernul va fi considerat demis. În cazul în care nu a fost depusă în acest termen sau nu a fost adoptată o moţiune de cenzură, proiectul de lege va fi considerat adoptat. AUR a anunțat deja că va depune moţiuni de cenzură pentru patru din cele cinci proiecte de lege. (C. Z.)