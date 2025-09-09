INS: Pondere mare a familiilor care au probleme financiare

Data: 09 Septembrie 2025

Aproape 15% dintre gospodăriile din România nu au putut achita la timp, în 2024, ratele la împrumuturi sau facturile lunare la utilităţi, în timp ce peste două treimi din totalul familiilor au declarat că au suportat cu dificultate, într-o măsură mai mare sau mai mică, cheltuielile de zi cu zi, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică.

Din cauza situaţiei financiare nesatisfăcătoare, circa 15% dintre familii au avut anul trecut restanțe, cel puţin o dată, la cheltuieli lunare importante, cum ar fi cele legate de întreţinerea locuinţei sau de ratele la credite, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Dintre plăţile făcute cu întârziere, cele mai des întâlnite (94,9%) au fost cele cu întreţinerea locuinţei (apa, gazul, căldura, energia electrică etc.).

„Plata ratelor la bănci reprezintă o prioritate pentru fiecare gospodărie. Cu toate acestea, 9,8% dintre gospodării au menţionat că au înregistrat restanţe la ratele pentru diverse împrumuturi (altele decât împrumuturile pentru achiziţionarea locuinţei principale)”, conform unei anchete asupra calităţii vieţii, derulate de INS.

În mediul rural, 16,5% dintre gospodării au specificat că a fost cel puţin o situaţie în care nu au putut achita la timp unele dintre aceste cheltuieli importante, mai mult cu 3% decât în mediul urban. La fel ca şi în 2023, fenomenul restanţelor în 2024 este mai răspândit în cazul gospodăriilor cu copii dependenți (17,2%), al gospodăriilor formate dintr-un părinte singur cu cel puţin un copil (28,7%) şi al gospodăriilor formate din doi adulţi cu trei sau mai mulţi minori în întreţinere (29,4%). În funcţie de ocupaţie, în situația cea mai dificilă se află gospodăriile în care capul familiei este încadrat de INS la „alte categorii de persoane neocupate”, adică elev, student, casnică şi altă persoană inactivă. Aceste familii reprezintă 40,8% dintre cele care nu şi-au putut plăti la timp sumele datorate.

În privința cheltuielilor curente, 24,7% dintre gospodării au acoperit cu mare dificultate sau cu dificultate, iar 42,6% cu oarecare dificultate necesitățile financiare ale familiei. Astfel, potrivit INS, se poate spune că peste două treimi din totalul familiilor au probleme cu bugetul de zi cu zi, mai puţine fiind în mediul urban (63,5%) şi mai multe în rural (72,1%).

INS mai arată că, privind cheltuielile curente, cele mai împovărate sunt familiile de pensionari cu vârsta de 75 de ani şi peste (34,7%), cu vârstă de 65-74 ani (28,9%) şi gospodăriile în care capul familiei este „din alte categorii de persoane neocupate” (52,4%). Raportat la tipul gospodăriei, dificultăţi foarte mari sau mari la plata cheltuielilor curente au întâmpinat familiile formate din doi adulţi cu trei şi mai mulţi copii (43,9%). (C.Z.)