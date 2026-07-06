Liderii țărilor NATO se întâlnesc la Ankara

Data: 06 Iulie 2026

Măsuri drastice de securitate vor fi în vigoare în capitala Turciei, Ankara, în timpul summitului ­NATO care are loc marți și miercuri, inclusiv cu participarea preşedintelui american Donald Trump, relatează agenţia EFE. Ankara va fi în aceste două zile o zonă de excludere aeriană monitorizată de avioane de vânătoare F-16. De asemenea, pentru a-i proteja pe cei peste 6.000 de participanţi la reuniunea la nivel înalt, vor fi desfăşurați circa 40.000 de membri din forțele de securitate, vor fi activate sistemele antirachetă cu rază scurtă şi medie de acţiune, vor fi instalate sisteme antidrone.

Pe lângă secretarul general al Alianţei, Mark Rutte, și şefii de stat şi de guvern din cele 32 de ţări membre ale NATO, printre cei prezenți la summit se mai remarcă preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Analiștii se așteaptă la o reuniune tensionată în care preşedintele american Donald Trump i-ar putea confrunta din nou pe aliaţii europeni, după ce aceştia au refuzat să i se alăture în războiul împotriva Iranului. La precedentul summit, desfăşurat anul trecut la Haga, după numeroase critici la adresa acelorași aliați, el a reuşit să le impună, cu excepţia Spaniei, să-şi crească bugetele apărării la 5% din PIB, până în 2035, din care 3,5% cheltuieli strict militare şi 1,5% în investiţii conexe domeniului apărării.

Ministrul turc al apărării, Yasar Guler, a declarat pentru Reuters că summitul de la Ankara se va concentra pe unitatea Alianţei, pe evaluarea creşterii cheltuielilor pentru apărare ale ţărilor membre, pe încurajarea cooperării în industria apărării şi pe sporirea sprijinului pentru Ucraina. (C.Z.)