Măsuri pentru siguranța elevilor în noul an școlar

Data: 09 Septembrie 2025

Infracţionalitatea în mediul şcolar în perioada 2024-2025 este pe un trend descrescător, cu 27% mai puține cazuri comparativ cu 2023-2024, a declarat, joia trecută, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Bogdan Despescu, într-o videoconferinţă în contextul începerii anului şcolar, la care au mai participat responsabili de la Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii și Autoritatea Naţională pentru Drepturile Copilului. „58% din aceste infracţiuni școlare sunt reprezentate de loviri şi alte violenţe, care înregistrează o scădere cu peste 30%”, a spus Despescu.

Ca măsuri pentru noul an şcolar, la nivelul Poliţiei Române au loc acțiuni de inspectare a infrastructurii rutiere în zona școlilor. „O altă acţiune este verificarea mijloacelor de transport şcolar, vrem să ne asigurăm că toţi copiii vor fi trans­portaţi în condiţii de siguranţă. ­Totodată, (are loc, n.r.) controlarea operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în proximitatea unităţilor de învăţământ şi obiectivul principal este acela de a ne asigura că nu sunt comercializate anumite produse interzise minorilor”, a mai afirmat secretarul de stat, potrivit Agerpres.

Anul școlar a început ieri într-un context tensionat determinat de nemulțumirea cadrelor didactice față de măsurile luate de Guvern în sistemul de educație. La chemarea federațiilor sindicale, câteva mii de profesori din toată ţara au protestat ieri în Piaţa Victoriei din Capitală și apoi au mărșăluit către Palatul Cotroceni, afișând pancarte cu mesaje precum: „Educaţia merită o felie mai mare de pizza”, „Azi tăiaţi din educaţie, mâine cerşim ca naţie” şi „Salarii decente. Educaţie demnă”. (C.Z.)