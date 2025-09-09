Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Măsuri pentru siguranța elevilor în noul an școlar

Măsuri pentru siguranța elevilor în noul an școlar

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 09 Septembrie 2025

Infracţionalitatea în mediul şcolar în perioada 2024-2025 este pe un trend descrescător, cu 27% mai puține cazuri comparativ cu 2023-2024, a declarat, joia trecută, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Bogdan Despescu, într-o videoconferinţă în contextul începerii anului şcolar, la care au mai participat responsabili de la Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii și Autoritatea Naţională pentru Drepturile Copilului. „58% din aceste infracţiuni școlare sunt reprezentate de loviri şi alte violenţe, care înregistrează o scădere cu peste 30%”, a spus Despescu.

Ca măsuri pentru noul an şcolar, la nivelul Poliţiei Române au loc acțiuni de inspectare a infrastructurii rutiere în zona școlilor. „O altă acţiune este verificarea mijloacelor de transport şcolar, vrem să ne asigurăm că toţi copiii vor fi trans­portaţi în condiţii de siguranţă. ­Totodată, (are loc, n.r.) controlarea operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în proximitatea unităţilor de învăţământ şi obiectivul principal este acela de a ne asigura că nu sunt comercializate anumite produse interzise minorilor”, a mai afirmat secretarul de stat, potrivit Agerpres.

Anul școlar a început ieri într-un context tensionat determinat de nemulțumirea cadrelor didactice față de măsurile luate de Guvern în sistemul de educație. La chemarea federațiilor sindicale, câteva mii de profesori din toată ţara au protestat ieri în Piaţa Victoriei din Capitală și apoi au mărșăluit către Palatul Cotroceni, afișând pancarte cu mesaje precum: „Educaţia merită o felie mai mare de pizza”, „Azi tăiaţi din educaţie, mâine cerşim ca naţie” şi „Salarii decente. Educaţie demnă”. (C.Z.)

 

Citeşte mai multe despre:   an scolar
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială