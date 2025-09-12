Ministru: Bani europeni pentru fermierii afectați de îngheț

Data: 12 Septembrie 2025

România ar putea primi de la Comisia Europeană un sprijin de urgenţă de 11,5 milioane de euro pentru legumicultorii și pomicultorii afectați de înghețul târziu din primăvară. Ministerul român al Agriculturii a trimis în iunie o solicitare la Bruxelles în acest sens în care arăta că peste 16.400 de hectare de culturi horticole au suferit pagube cauzate de temperaturile neobișnuit de scăzute din februarie și aprilie.

Comisia Europeană îi va sprijini cu 49,8 milioane de euro pe fermierii din şase state UE (Bulgaria, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia şi România) din sectoarele pomicol şi viticol, iar România are a doua cea mai mare alocare, de 11,5 milioane de euro, susține ministrul agriculturii, Florin Barbu, citat de Agerpres. „Comisia Europeană a acceptat solicitarea României de acordare a despăgubirilor pentru fermierii din sectoarele pomicol şi viticol ale căror culturi au fost afectate de îngheţul târziu din primăvara acestui an. Am cerut acest sprijin în cadrul Consiliului AgriFish încă din iunie. (...) Fermierii noştri vor beneficia de 11,5 milioane de euro, ceea ce reprezintă a doua cea mai mare alocare din acest pachet”, a scris ministrul, miercuri, pe pagina sa de Facebook. El a subliniat că specialiştii din minister deja lucrează la măsurile şi criteriile de acordare a sprijinului, astfel încât plăţile către fermieri să fie făcute cât mai repede.

În solicitarea oficială transmisă în iunie Bruxelles-ului, ministerul motiva că, în primăvară, plantaţiile pomicole şi viticole aflate pe rod au fost grav afectate de episoade succesive de îngheţ târziu, cu temperaturi ce au coborât până la -7,3 grade Celsius, în mai multe regiuni din ţară. Era menționat faptul că, potrivit estimărilor, peste 16.400 de hectare de culturi au fost compromise, iar pierderile financiare pentru fermieri se ridică la 49 de milioane de euro. „Ne confruntăm cu o situaţie dramatică în pomicultură şi viticultură, sectoare esenţiale pentru economia rurală. Solicităm Comisiei Europene să activeze mecanismele de sprijin din rezerva agricolă pentru a salva aceste exploataţii de la colaps”, declara la acel moment ministrul Florin Barbu, citat de Agerpres. În cererea sa către Comisia Europeană, România a propus ca sprijinul financiar de urgenţă să fie în cuantum de minimum 3.000 euro/ha, sumă care să acopere o parte din cheltuielile necesare reluării ciclului de producţie.

Pierderile înregistrate în agricultură din cauza fenomenelor meteo extreme, cum sunt seceta, grindina, înghețul neobișnuit, sunt tot mai mari de la an la an. Numai în 2024, pagubele produse de climă au depăşit 2,5 miliarde de euro în sectorul vegetal, iar statul a plătit fermierilor circa două miliarde de euro prin schemele de ajutor şi pentru despăgubiri, potrivit unor declarații făcute în februarie de ministru. (C.Z.)