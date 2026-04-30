Neptun Deep: Instalarea conductei care aduce gazele la țărm

Data: 06 Mai 2026

Lucrările la conducta subacvatică de 76 cm diametru și 160 km lungime care va prelua gazele din largul Mării Negre, de la platforma de producţie Neptun Alfa, şi le va aduce la infrastructura de suprafaţă, de la țărm, au început, marcând un progres major în cadrul Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze al Uniunii Europene. Primul dintre vasele care instalează structura submarină, Castoro 10, a sosit în România. „Neptun Deep este un proiect strategic pentru România şi pentru securitatea energetică a regiunii, cu investiţii de aproximativ 4 miliarde de euro şi o producţie anuală estimată de circa 8 miliarde mc de gaze naturale. În 2026, vom avansa cu etape majore aici: instalarea conductei offshore, a echipamentelor submarine, precum şi a platformei de producţie”, a declarat, potrivit Agerpres, directorul general al OMV Petrom, Christina Verchere, luni, la Tuzla. Ea a menţionat că, odată cu începerea producției la Neptun Deep, în 2027, România va deveni cel mai mare producător european de gaze naturale.

Conform lui Cristian Hubati, responsabil de explorare şi producţie la OMV Petrom, pentru lucrările din acest an vor fi mobilizate aproximativ 50 de nave „care trebuie să colaboreze ca un ceas elveţian”, iar instalarea conductelor va dura două luni.

„Faptul că am început instalarea conductelor arată că suntem în grafic pentru livrarea acestui proiect”, a declarat directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu, potrivit Reuters. Infrastructura Neptun Deep include platforma offshore Neptun Alfa, trei sisteme submarine, 10 sonde de produc­ţie - patru deja forate - şi staţia de măsurare şi control al gazelor din Tuzla. Proiectul este un parteneriat între OMV Petrom și Romgaz. (C.Z.)