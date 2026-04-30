Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Neptun Deep: Instalarea conductei care aduce gazele la țărm

Neptun Deep: Instalarea conductei care aduce gazele la țărm

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 06 Mai 2026

Lucrările la conducta subacvatică de 76 cm diametru și 160 km lungime care va prelua gazele din largul Mării Negre, de la platforma de producţie Neptun Alfa, şi le va aduce la infrastructura de suprafaţă, de la țărm, au început, marcând un progres major în cadrul Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze al Uniunii Europene. Primul dintre vasele care instalează structura submarină, Castoro 10, a sosit în România. „Neptun Deep este un proiect strategic pentru România şi pentru securitatea energetică a regiunii, cu investiţii de aproximativ 4 miliarde de euro şi o producţie anuală estimată de circa 8 miliarde mc de gaze naturale. În 2026, vom avansa cu etape majore aici: instalarea conductei offshore, a echipamentelor submarine, precum şi a platformei de producţie”, a declarat, potrivit Agerpres, directorul general al OMV Petrom, Christina Verchere, luni, la Tuzla. Ea a menţionat că, odată cu începerea producției la Neptun Deep, în 2027, România va deveni cel mai mare producător european de gaze naturale.

Conform lui Cristian Hubati, responsabil de explorare şi producţie la OMV Petrom, pentru lucrările din acest an vor fi mobilizate aproximativ 50 de nave „care trebuie să colaboreze ca un ceas elveţian”, iar instalarea conductelor va dura două luni.

„Faptul că am început instalarea conductelor arată că suntem în grafic pentru livrarea acestui proiect”, a declarat directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu, potrivit Reuters. Infrastructura Neptun Deep include platforma offshore Neptun Alfa, trei sisteme submarine, 10 sonde de produc­ţie - patru deja forate - şi staţia de măsurare şi control al gazelor din Tuzla. Proiectul este un parteneriat între OMV Petrom și Romgaz. (C.Z.)

 

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
  • Fonduri Norvegia-SEE de 500 de milioane Actualitate socială
    Fonduri Norvegia-SEE de 500 de milioane

    România a încheiat negocierile cu Norvegia şi cu ţările din Spaţiul Economic European, Liechtenstein şi Islanda, pentru a putea beneficia de 497,6 milioane de euro, cu care vor fi finanțate proiecte legate de „tranziţia verde, cultură, justiţie, afaceri interne, dezvoltare locală, cooperare instituţională şi creşterea capacităţii administrative, cercetare şi inovare”, a declarat luni seara ministrul proiectelor europene, Dragoş Pîslaru. 

    06 Mai, 2026
  • Guvernul a fost demis Actualitate socială
    Guvernul a fost demis

    Parlamentul a demis ieri Guver­nul condus de Ilie Bolojan după ce senatorii şi deputaţii au votat moţiunea de cenzură iniţiată de parlamentarii PSD, AUR şi PACE - Întâi România. Moţiunea a obținut o

    06 Mai, 2026
  • Presiune pe cursul leu/euro Actualitate socială
    Presiune pe cursul leu/euro

    Cursul leu/euro, care a înregistrat marți un maxim istoric de 5,2180 lei/euro, poate rămâne sub presiune până la apariţia unor indicii convingătoare privind politica fiscală a formulei de guvernare

    06 Mai, 2026
TOP 6 Actualitate socială