Pași către reglementarea accesului copiilor la rețelele sociale

Un articol de: Cristina Zamfirescu - 22 Septembrie 2025
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 22 Septembrie 2025

În discursul său din 10 septembrie despre starea Uniunii Europene, preşedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a declarat că va numi un grup de experţi, până la sfârşitul acestui an, pentru a oferi posibile soluții privind utilizarea platformelor sociale de către copii, relatează dpa. Ea a comparat posibilele reglementări cu cele pentru tutun şi alcool.

Şefa CE a enumerat ameninţările cu care se confruntă copiii în online, printre care hărţuirea, conţinutul pentru adulţi, promovarea autovătămării şi „algoritmi care profită de vulnerabilităţile copiilor cu scopul explicit de a crea dependenţe”. Ursula von der Leyen a menționat Australia, unde vârsta minimă pentru un cont pe platformele sociale va fi de 16 ani, ca un posibil model pentru viitoarea legislaţie europeană.

În același timp, în Franța, un raport al Parlamentului despre TikTok recomandă interzicerea accesului în reţelele sociale al utilizatorilor de internet până la vârsta de 15 ani şi o „interdicţie de circulaţie” digitală pentru cei între 15 şi 18 ani, scrie AFP. „Interdicţia de circulaţie” online ar însemna ca reţelele sociale să fie inaccesibile între orele 22:00 şi 8:00. 

