Peste 100.000 de angajări prin ANOFM

Data: 01 Octombrie 2025

În primele opt luni ale anului, datorită măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă implementate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 104.309 persoane au fost integrate pe piaţa muncii, a informat instituţia. Din totalul acestora, mai mult de jumă­tate (52.889) au peste 45 de ani.

Un clasament al judeţelor cu cele mai multe persoane angajate arată că Bucureşti ocupă primul loc (10.484), urmat de Iaşi (4.562) şi de Timiş (4.017). (C.Z.)

