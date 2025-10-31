Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Peste 400 de expozanți la Indagra

Actualitate socială
Data: 31 Octombrie 2025

Cel mai cunoscut eveniment agricol din România - Indagra & Indagra Food 2025 - s-a deschis miercuri la Romexpo, unde își așteaptă vizitatorii până duminică, 2 noiembrie. Expoziția aduce împreună fermieri, procesatori, companii de tehnologie, universităţi, autorităţi şi organizaţii profesionale, în total 420 de expozanți din 20 de ţări, iar în program sunt incluse conferințe, programe demonstrative vizând utilaje şi echipamente agricole sau tehnologii pentru industria alimentară. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   Romexpo  -   agricultură
