În Uniunea Europeană, vârsta medie a unui fermier este, în prezent, de 57 de ani. Datele demografice alarmante au determinat Comisia Europeană să propună recent o strategie de extindere a sprijinului pentru
Peste 400 de expozanți la Indagra
Cel mai cunoscut eveniment agricol din România - Indagra & Indagra Food 2025 - s-a deschis miercuri la Romexpo, unde își așteaptă vizitatorii până duminică, 2 noiembrie. Expoziția aduce împreună fermieri, procesatori, companii de tehnologie, universităţi, autorităţi şi organizaţii profesionale, în total 420 de expozanți din 20 de ţări, iar în program sunt incluse conferințe, programe demonstrative vizând utilaje şi echipamente agricole sau tehnologii pentru industria alimentară. (C.Z.)