Platformă de obținere a voucherului de energie

Actualitate socială
Data: 26 August 2025

Consumatorii vulnerabili pot solicita, online, acordarea tichetului electronic de 50 lei/lună pentru plata facturilor la energie în platforma ePIDS (epids.mmuncii.ro), devenită recent funcțională, a informat ministrul energiei, Bogdan Ivan, pe pagina sa de Facebook.

Sunt eligibile persoanele singure cu venit net sub 1.940 lei/lună, familiile cu venit net lunar/membru sub 1.784 de lei. Beneficiarii venitului minim de incluziune sunt deja în sistem, nefiind necesară o cerere. Persoanele care nu au acces la internet pot depune cererile la primărie sau oficiile poştale, din 28 august. (C. Z.)

