Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Vreme caniculară până duminică

Vreme caniculară până duminică

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 13 August 2025

Temperaturile vor continua să fie caniculare pe parcursul săptămânii în cea mai mare parte a ţării, însă de duminică, 17 august, vremea va intra într-un proces de răcire, cu valori termice sub 30 de grade Celsius, dar cu probabilitate scăzută de apariţie a ploilor, cu excepţia zonelor montane, arată prognoza Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

Cele mai ridicate temperaturi vor continua să se înregistreze în sud-vestul țării, cu 39 de grade în Oltenia și 34-36 de grade în Banat, între 14 și 17 august, unde media maximelor va coborî în jurul a 32 de grade după 17 august. (C. Z.)

Citeşte mai multe despre:   canicula
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială