Vreme caniculară până duminică

Data: 13 August 2025

Temperaturile vor continua să fie caniculare pe parcursul săptămânii în cea mai mare parte a ţării, însă de duminică, 17 august, vremea va intra într-un proces de răcire, cu valori termice sub 30 de grade Celsius, dar cu probabilitate scăzută de apariţie a ploilor, cu excepţia zonelor montane, arată prognoza Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

Cele mai ridicate temperaturi vor continua să se înregistreze în sud-vestul țării, cu 39 de grade în Oltenia și 34-36 de grade în Banat, între 14 și 17 august, unde media maximelor va coborî în jurul a 32 de grade după 17 august. (C. Z.)