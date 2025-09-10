Precizări privind plata CASS a celor care nu mai sunt coasigurați

Data: 10 Septembrie 2025

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a transmis recent detalii privind modificările legislative referitoare la contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS). Astfel, conform Legii 141/2025, începând din 1 august 2025, a fost eliminat statutul de coasigurat în sistemul de sănătate și a dispărut beneficiul asigurării medicale prin titularul de drept pentru soți și părinți.

Persoanele care nu mai sunt coasigurate pot opta să se asigure voluntar, direct sau prin intermediul persoanei în întreținerea căreia s-au aflat, oricând în cursul anului, prin depunerea la ANAF a Declaraţiei 212, în care se evidenţiază contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată, și plătind individual CASS, precizează agenția.

Baza de calcul pentru CASS este de 6 salarii minime brute (de la 1 ianuarie 2025, salariul minim brut este de 4.050 lei/lună), deci 24.300 de lei. Cota CASS este de 10% din baza de calcul, prin urmare, contribuția este de 2.430 de lei pentru 2025. Plata sumei de 2.430 de lei se efectuează integral sau în două tranşe: 25% din contribuţie (aproximativ 608 lei) la depunerea Declarației 212; restul de 75% (circa 1.822 de lei) oricând până la 25 mai 2026.

Declaraţia 212 se depune: on­line, prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” (SPV) de pe site-ul ANAF; pe site-ul e-guver­nare.ro, cu semnătură electronică calificată; în format fizic, direct la Finanțe sau trimisă prin poştă, cu confirmare de primire. Plata CASS se poate face: cu cardul sau numerar la casieriile Trezoreriei de pe raza domiciliului fiscal; online, cu cardul, prin intermediul SPV sau prin Ghiseul.ro; prin virament bancar sau cu mandat poştal, la oficiile poştale. (C.Z.)