Câteva gesturi recente ale autorităților ucrainene au tensionat relațiile cu Polonia vecină, unul din cei mai puternici susţinători ai săi de la începutul invaziei ruse în 2022, care i-a oferit ajutor militar
Președinție irlandeză a Consiliului UE
Irlanda a preluat miercuri, de la Cipru, preşedinţia semestrială prin rotaţie a Consiliului Uniunii Europene, pe care o va deţine până la sfârşitul anului, scrie dpa. O prioritate esenţială a preşedinţiei irlandeze a Consiliului UE o vor reprezenta negocierile privind bugetul multianual al UE pentru 2028-2034, cu obiectivul ajungerii la un acord cu Parlamentul European până în decembrie. Irlanda va mai prezida discuții dificile privind protecţia online a copiilor sau moneda euro digitală. (C.Z.)