Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Președinție irlandeză a Consiliului UE

Președinție irlandeză a Consiliului UE

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 06 Iulie 2026

Irlanda a preluat miercuri, de la Cipru, preşedinţia semestrială prin rotaţie a Consiliului Uniunii Europene, pe care o va deţine până la sfârşitul anului, scrie dpa. O prioritate esenţială a preşedinţiei irlandeze a Consiliului UE o vor reprezenta negocierile privind bugetul multianual al UE pentru 2028-2034, cu obiectivul ajungerii la un acord cu Parlamentul European până în decembrie. Irlanda va mai prezida discuții dificile privind protecţia online a copiilor sau moneda euro digitală. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   Consiliul Europei
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială