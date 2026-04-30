Presiune pe cursul leu/euro

Data: 06 Mai 2026

Cursul leu/euro, care a înregistrat marți un maxim istoric de 5,2180 lei/euro, poate rămâne sub presiune până la apariţia unor indicii convingătoare privind politica fiscală a formulei de guvernare post-moţiune, consideră consultantul Claudiu Cazacu.

„Saltul abrupt vine după o perioadă lungă de consolidare şi reflectă o cerere de diversificare a resurselor financiare dinspre lei spre alte monede, în principal euro, (…) într-un context de incertitudine politică”, a declarat Cazacu pentru Agerpres. (C.Z.)