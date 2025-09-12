Producții bune de vin prognozate în Italia și Franța

Data: 12 Septembrie 2025

Italia urmează să înregistreze o recoltă bună de struguri în 2025, ceea ce îi va permite să îşi consolideze statutul de cel mai mare producător de vin din lume, conform estimărilor Ministerului Agriculturii din Italia şi Uniunii Italiene a Vinurilor (UIV), informează AFP. Italia conduce în topul mondial începând din 2007, cu excepţia anilor 2011, 2014 şi 2023, când a fost depăşită de Franţa, şi 2013, când Spania a fost lider cu o recoltă excepţională.

Prognozele arată că viticultorii italieni ar putea să obțină 47 de milioane hl de vin, un plus de 8% faţă de 2024 şi o revenire la media multianuală. Producţia ar urma să fie una foarte bună în regiunile sudice Sicilia şi Puglia (+19%), în timp ce în Veneto (nord-est), principala regiune viticolă, din cauza unui an cu vreme schimbătoare şi boli, se aşteaptă o creştere cu doar 2%. „Este o recoltă echilibrată, fără vârfuri de producţie extraordinare, dar cu începuturi interesante din punctul de vedere al calităţii, fluctuând aproape peste tot între bun şi excelent”, au subliniat UIV şi Asociaţia Oenologilor Italieni. Italia îşi va menţine astfel avantajul faţă de Franţa (37,4 milioane hl prognozați) și Spania (36,8 milioane hl).

În Franța, estimarea pentru producţia de 37,4 milioane hl a venit marți de la Ministerul Agriculturii. Este mai mare cu 3% față de cei 36,2 milioane hl de anul trecut, dar cu 13% sub media ultimilor cinci ani, de 42,9 milioane. Recolta de struguri este afectată de caniculă şi de seceta din august, dar și de reducerea suprafaţelor cultivate, au precizat autoritățile de la Paris.

Anul trecut, din cauza vremii extreme, producţia mondială de vin a fost la cel mai redus nivel din ultimii 60 de ani. (C.Z.)