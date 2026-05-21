Programe de calificare în iunie

Data: 27 Mai 2026

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va organiza, în luna iunie, 112 programe de formare profesională pentru 1.793 de persoane, prin agenţiile sale judeţene. Cele mai multe cursuri se vor organiza în Bucureşti (pentru 266 de persoane), judeţele Suceava (108 de persoane) şi Prahova (95).

Instituția mai anunță că angajatorii oferă, în prezent, 31.290 locuri de muncă la nivel naţional, cele mai multe posturi vacante fiind pentru conducător auto transport rutier (2.905), curier (1.993) și manipulant mărfuri (1.884). (C.Z.)