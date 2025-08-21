Târg caritabil în București

Data: 21 August 2025

Cea de-a noua ediţie a „AuGUSTeria - Târg caritabil”, eveniment organizat de Asociaţia Umanitară Tadeu şi Biserica „Sfântul Dumitru”-Poştă în scopul strângerii fondurilor pentru școală necesare copiilor din familii defavorizate, va avea loc sâmbătă şi duminică pe Strada Franceză din Centrul Vechi al Capitalei, scrie Agerpres.

Vizitatorii vor putea asista la momente artistice de muzică, dans, la ateliere interactive şi vor putea oferi donaţii, cu care se vor cumpăra ghiozdane şi rechizite şcolare. În cei opt ani de când se derulează, „AuGUSTeria” a reuşit să pregătească pentru începerea școlii aproximativ 2.500 de copii. (C. Z.)