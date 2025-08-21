Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Târg caritabil în București

Actualitate socială
Data: 21 August 2025

Cea de-a noua ediţie a „AuGUSTeria - Târg caritabil”, eveniment organizat de Asociaţia Umanitară Tadeu şi Biserica „Sfântul Dumitru”-Poştă în scopul strângerii fondurilor pentru școală necesare copiilor din familii defavorizate, va avea loc sâmbătă şi duminică pe Strada Franceză din Centrul Vechi al Capitalei, scrie Agerpres.

Vizitatorii vor putea asista la momente artistice de muzică, dans, la ateliere interactive şi vor putea oferi donaţii, cu care se vor cumpăra ghiozdane şi rechizite şcolare. În cei opt ani de când se derulează, „AuGUSTeria” a reuşit să pregătească pentru începerea școlii aproximativ 2.500 de copii. (C. Z.)

