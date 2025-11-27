Proiect de marcare a tranşeelor din Primul Război Mondial

Salvamontiştii gorjeni vor finaliza în această lună un proiect inedit, menit să pună în valoare atât atracțiile montane naturale, cât și elemente istorice legate de luptele din Primul Război Mondial.

Potrivit şefului Salvamont Gorj, Sabin Cornoiu, este vorba de realizarea a două trasee tematice: primul este în masivul Parâng, porneşte din Crasna, trece pe lângă Crucea soldatului necunoscut căzut în Primul Război Mondial, în Dâlma Măgurii, şi ajunge la tranşeele de pe vârful Molidviş, la limita estică a principalelor tranşee ale Armatei Române din zonă; al doilea traseu este amenajat în masivul Vâlcan, porneşte din Bâltişoara şi ajunge la tranşeele de pe vârful Arcanu, respectiv limita vestică a liniei principale de tranşee. Pe lângă stâlpii de marcaj, sunt amplasate şi panouri cu informaţii despre luptele purtate pe aceste meleaguri de Armata Română în Primul Război Mondial.

Proiectul cuprinde şi realizarea unui film tematic, care dezvăluie „locaţia precisă a sacrificiului eroic, pornit din tranşeele din munţii Gorjului şi sfârşit în dealurile Vrancei, a «Eroinei de la Jiu», Ecaterina Teodoroiu” şi care „poate fi urmărit pe pagina web sau pe canalul de YouTube al Consiliului Judeţean Gorj, fiind deja selectat pentru prezentare în două mari festivaluri de profil internaţionale”, precizează Sabin Cornoiu, citat de Agerpres. Ultima parte a proiectului constă în realizarea unei expoziţii permanente, care va fi inaugurată în decembrie, în satul Bâltişoara, cu piese de militărie şi efecte personale, descoperite de-a lungul timpului în tranşeele gorjene.

