Raport pozitiv pentru 15 proiecte de înzestrare a Armatei

Data: 30 Aprilie 2026

Comisiile reunite de apărare ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au dat un raport favorabil solicitării Ministerului Apărării privind obţinerea aprobării prealabile necesare pentru iniţierea contractelor pentru 15 proiecte finanţate prin SAFE. Pachetul pentru înzestrarea Armatei care a trecut prin Parlament este de 8,33 miliarde de euro, iar 8 din cele 15 proiecte sunt soluţii antidronă de ultimă generație. Toate investițiile prin SAFE trebuie să fie finalizate până în 2030.

La dezbaterile de la Parlament au participat ministrul apărării, Radu Miruţă, şeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, precum şi alţi reprezentanţi ai instituţiilor din domeniul apărării. La finalul votului, ministrul Radu Miruţă a afirmat că proiectele vor avea un impact major pentru România. „Astăzi avem o protecţie în jurul acestui instrument SAFE. Noi punem o limită minimă obligatorie de localizare pentru aceste proiecte. (...) Localizare astăzi înseamnă construire de fabrici în România. Le-am promis oamenilor de la Şantierul Naval Mangalia 2 Mai că vom salva şantierul”, a subliniat Miruţă, potrivit Agerpres. În industria de apărare, obligația de localizare („local content requirement”) înseamnă că o parte din producția, serviciile sau investițiile aferente unui contract trebuie realizate în țara cumpărătoare.

Potrivit documentului aprobat marți de Comisiile reunite ale Parlamentului, cele 15 proiecte propuse la finanţare prin SAFE sunt: 359 de transportoare blindate Piranha 5 și derivate, valoare estimată la 2,17 miliarde de euro fără TVA; 1.115 platforme de transport auto multifuncţionale pe roţi, 344,40 milioane de euro; două centre de operaţii tactice pentru apărarea aeriană şi antirachetă - SBAMD-TC, 160 de milioane de euro; două nave de patrulare maritimă - OPV, 836 de milioane de euro; două vedete de intervenţii pentru scafandri - VIS, 84 de milioane de euro; 12 elicoptere multi-misiune, 852 de milioane de euro; 7 sisteme Lansare Naval Strike Missile, 207 milioane de euro; 298 de maşini de luptă a infanteriei, pe șenile, 3,33 miliarde de euro; 7 sisteme artileristice dislocabile de apărare aeriană cu baza la sol, 476 de milioane de euro; două sisteme mobile de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă de acţiune VSR - CUAS Skyranger35, 470 de milioane de euro; 12 radare Gap Filler de supraveghere aeriană, 258 de milioane de euro; 3 sisteme de rachete sol-aer cu bătaie medie SBAMD (L) - MR / SBAMD(L)-M-MR, 547,83 milioane de euro; 70 de sisteme de lovire cu muniţii de tip loitering, 147 de milioane de euro; două sisteme de apărare antiaeriană foarte apropiată, cu capabilităţi Millennium, 36 de milioane de euro; muniţie cal. 35 mm (C-RAM- Oerlikon+Skyranger, inclusiv AHEAD), 401.760 de bucăți, 450 de milioane de euro fără TVA.

Potrivit lui Mihai Jurca, este necesară integrarea industriei civile în industria de apărare. „Este un obiectiv pe care l-am propus la începutul acestui demers”, a explicat reprezentantul Guvernului. (C.Z.)