România nu mai riscă suspendarea fondurilor europene

Data: 27 Noiembrie 2025

Comisia Europeană a anunţat că suspendă temporar procedura privind deficitul excesiv în cazul a nouă state membre, printre care şi România. Comisia apreciază că măsurile adoptate de Guvernul de la București limitează creşterea cheltuielilor în 2025 şi o plasează în limite conforme în 2026. Deficitul este estimat să scadă treptat până la 6% din PIB în 2026. Țara noastră nu mai riscă înghețarea fondurilor europene, dar va fi monitorizată pentru a continua reducerea datoriei şi a deficitului.

Decizia Bruxelles-ului a fost comunicată marți premierului Ilie Bolojan de comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis. Mai exact, comisarul a transmis că, datorită măsurilor fiscale adoptate vara aceasta, situaţia din România s-a îmbunătăţit, iar Comisia nu va propune suspendarea fondurilor europene. Este „un semnal foarte important de la Comisia Europeană, care confirmă că măsurile luate de Guvern în ultimele luni au fost corecte şi au început să dea rezultate”, a scris Ilie Bolojan, pe pagina sa de socializare.

La rândul său, ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, a salutat anunțul Comisiei, „care validează efortul intens de consolidare fiscală realizat în ultimele luni”. Potrivit acestuia, România este evaluată ca fiind conformă cu regulile fiscale ale UE în 2025-2026, iar procedura de deficit este menţinută în suspensie, fără paşi suplimentari în această etapă şi fără riscul de suspendare a fondurilor europene. Consolidarea fiscală este vizibilă, conform Comisiei, iar estimările arată că deficitul se va reduce gradual în anii următori, a precizat Nazare.

Potrivit Ministerului Finanţelor, datorită măsurilor luate în ultimele luni, creşterea netă a cheltuielilor în 2025 este estimată la doar 0,1% din PIB peste plafonul recomandat de Consiliul ECOFIN, iar în 2026 se va încadra în limitele stabilite. În plus, deficitul este așteptat să scadă la 8,4% din PIB în 2025 şi la 6% în 2026. Comisia încurajează România să îşi consolideze administraţia fiscală şi planificarea bugetară pentru a evita depăşirea cheltuielilor și să continue eforturile de reducere a datoriei publice şi a deficitelor, susţine MF.

În perioada următoare, progresele României vor fi analizate la Consiliul ECOFIN din 12 decembrie 2025. De asemenea, țara noastră va continua raportarea semestrială cu privire la măsurile de reducere a deficitului (următorul termen: aprilie 2026), iar Comisia va face o nouă evaluare în pachetul de primăvară 2026 al semestrului european.

Comisia Europeană a adoptat marţi pachetul de toamnă al semestrului european, care prevede că procedura privind deficitul este suspendată temporar pentru nouă state, respectiv România, Austria, Belgia, Franţa, Ungaria, Italia, Malta, Polonia şi Slovacia. Aceasta înseamnă că nu vor fi luate noi măsuri procedurale, dar se menţin obligaţiile pentru aceste state de a reduce deficitul. (C.Z.)