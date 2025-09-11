SAFE: 16,7 miliarde de euro în apărare și infrastructură

Data: 11 Septembrie 2025

România va beneficia de 16,7 miliarde de euro prin mecanismul „Security Action for Europe” - SAFE, potrivit alocărilor provizorii anunţate de Comisia Europeană pentru cele 19 state membre interesate de program. Suma propusă pentru România, a doua cea mai mare dintre cele 19 alocări, va fi folosită la dezvoltarea industriei de apărare și la achiziții de tehnică militară, dar și la finanțarea unor obiective de infrastructură.

Comisia Europeană a aprobat marţi alocarea provizorie a unei asistenţe financiare în valoare de 150 de miliarde de euro, destinate investiţiilor în domeniul apărării, prin mecanismul SAFE - un instrument temporar de urgenţă, operaţional până la 31 decembrie 2030, care oferă împrumuturi avantajoase, cu maturitate de maximum 45 de ani şi o perioadă de graţie de 10 ani.

Prin SAFE, Polonia va accesa cea mai mare sumă, 43,7 miliarde de euro, urmată de România, cu 16,7 miliarde. Ungaria şi Franţa vor primi câte 16,2 miliarde de euro, Italia 14,9 miliarde, Belgia 8,3 miliarde, Lituania 6,4 miliarde, Portugalia 5,8 miliarde şi Letonia 5,7 miliarde. La programul de creditare mai participă Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Grecia, Slovacia şi Spania. Opt state UE nu au depus cereri deoarece se pot împrumuta individual la dobânzi comparabile sau mai bune, a precizat Comisia.

„Alocarea de 16,68 miliarde de euro confirmă faptul că Comisia Europeană recunoaşte atât nevoile de securitate, cât şi rolul activ al României în consolidarea unei Europe mai sigure. Aceşti bani reprezintă un sprijin major pentru modernizarea sistemului militar şi pentru dezvoltarea industriei de profil, într-un moment în care întărirea siguranţei naţionale este vitală. Am obţinut finanţarea prin negocieri intense, fără a pune presiune suplimentară pe bugetul naţional, ceea ce este esenţial în actualul context economic”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanţelor, potrivit Agerpres.

Investițiile țării noastre prin SAFE vor viza atât programe de înzestrare a Armatei României, cât și proiecte comune cu alte ţări UE în domenii precum achiziţia de tehnică militară de ultimă generaţie, producerea de capabilităţi tehnologice avansate, modernizarea infrastructurii militare. „Vom putea dezvolta fabrici de tehnică militară şi vom deveni parte a lanţurilor valorice ale industriei de apărare europene”, arată Guvernul într-un comunicat.

O parte dintre fonduri vor merge pe componenta de infrastructură. „Este propusă spre finanţare o infrastructură mixtă civilă şi militară, capetele autostrăzilor din nord-estul României: A7 şi A8, Paşcani-Suceava-Siret, respectiv Paşcani-Iaşi-Ungheni”, precizează Guvernul.

După alocarea anunțată marți, urmează în septembrie şi octombrie negocierea tehnică, care va stabili lista finală a proiectelor finanţate prin SAFE. (C.Z.)