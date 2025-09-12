România ar putea primi de la Comisia Europeană un sprijin de urgenţă de 11,5 milioane de euro pentru legumicultorii și pomicultorii afectați de înghețul târziu din primăvară. Ministerul român al Agriculturii
Se reiau târgurile din curtea ministerului
Ministerul Agriculturii găzduiește, în perioada 11-13 septembrie, „Târgul de Produse şi Gusturi Tradiţionale”, la care participă 35 de producători locali, potrivit instituției.
La târg, primul din această toamnă organizat de minister în parteneriat cu Cooperativa Agricolă Caprirom Sud Muntenia, se găsesc lactate artizanale realizate de membrii Asociaţiei Ţăranii Dobrogeni; pui și ouă de ţară; mere şi pere de Suceava şi Voineşti etc. (C.Z.)