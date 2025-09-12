Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Se reiau târgurile din curtea ministerului

Data: 12 Septembrie 2025

Ministerul Agriculturii găzdu­iește, în perioada 11-13 septembrie, „Târgul de Produse şi Gusturi Tradiţionale”, la care participă 35 de producători locali, potrivit institu­ției.

La târg, primul din această toamnă organizat de minister în parteneriat cu Cooperativa Agricolă Caprirom Sud Muntenia, se găsesc lactate artizanale realizate de membrii Asociaţiei Ţăranii Dobrogeni; pui și ouă de ţară; mere şi pere de Suceava şi Voineşti etc. (C.Z.)

