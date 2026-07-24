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Sesizări ale călătorilor cu trenul

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Data: 30 Iulie 2026

Peste 1.700 de sesizări s-au făcut pe baza formularului online, prezentat la 6 iulie de ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruţă, prin care pot fi semnalate problemele din timpul călătoriilor cu trenul. „Cifra tristă pentru CFR este că 80% dintre cei care au completat formularul au specificat că nu recomandă călătoria nimănui”, a declarat, marţi, ministrul, într-o conferinţă de presă. Sesizările s-au referit, în principal, la aerul condiţionat, infrastructura veche, lipsa investiţiilor, curăţenie şi neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu de către anga­jații CFR Călători. (C.Z.)

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