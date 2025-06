Social media doar cu acordul părinților pentru copiii sub 16 ani

Data: 05 Iunie 2025

România ar putea avea în curând o lege de protecție a minorilor în spațiul online. Un proiect în acest sens, depus marți în Parlament, instituie la 16 ani așa-numitul „majorat digital”, aceasta fiind vârsta de la care adolescenții nu vor mai avea nevoie de acordul părinților pentru a-și crea un cont în rețelele sociale sau pentru a accesa platformele online. Actul normativ va da părinţilor pentru prima dată dreptul şi instrumentele legale de a cere restricții sau suspendări de conturi.

Grupul senatorilor PNL a depus în Parlament un proiect legislativ privind protecţia minorilor în domeniul serviciilor online care prevede că minorii sub 16 ani vor putea accesa platformele online şi crea conturi doar cu acordul părinţilor, a anunţat preşedinta Comisiei pentru apărare, senatoarea Nicoleta Pauliuc. „Este o lege gândită nu ca să sperie, nu ca să interzică, ci ca să ofere un cadru în care părintele să poată fi părinte, copilul să poată fi copil, iar tehnologia să fie un aliat, nu un pericol. Această lege stabileşte ceva esenţial, vârsta majoratului, maturităţii digitale, la 16 ani. De la adoptarea legii, copiii sub 16 ani vor putea accesa platformele online şi crea conturi doar cu acordul expres al părinţilor”, a transmis Pauliuc, la o dezbatere organizată marți de Comisia senatorială pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și axată pe propunerea legislativă privind protecţia copiilor în mediul online. La eveniment au participat parlamentari, responsabili din domeniul IT, reprezentanţi ai societăţii civile.

Senatoarea a admis că proiectul de act normativ nu este perfect, pentru că este nevoie de echilibru între drepturi şi libertăţi, dar a menţionat că fiecare zi de întârziere a acestei legi „uneori costă vieţi”. „Fenomenul e real, provocările virale, pornografia, drogurile vândute pe reţele, fraudarea părinţilor cu carduri, depresia, anxietatea, dependenţa digitală. Fiecare zi de întârziere costă. Şi uneori costă vieţi. Fac apel astăzi la toţi colegii mei din Parlament, indiferent de culoarea politică, la autorităţi, la societatea civilă, la mass-media şi la voi toţi cei care sunteţi aici. Hai să facem împreună ceea ce este corect - să construim o copilărie sigură în era digitală. Haideţi să arătăm că România poate fi un exemplu de responsabilitate şi viziune”, a spus Nicoleta Pauliuc.

Prezent la dezbatere, europarlamentarul Siegfried Mureşan a subliniat că reglementările legislative în acest domeniu „nu înseamnă în nici un fel o reducere a libertăţii de exprimare, ci sunt un lucru necesar pentru a ne proteja, pentru a proteja copiii”. Mureșan a adăugat că trebuie făcută o distincţie clară între reţelele de socializare şi restul programelor care le sunt copiilor „utile şi necesare”, menţionând că platformele de socializare au în spate companii private care doresc să facă profit cât mai mult. (C. Z.)