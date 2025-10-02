Şomaj de 3,18%

Data: 02 Octombrie 2025

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a înregistrat o rată a şomajului la nivel naţional de 3,18% la sfârşitul lunii august. Numărul total de şomeri a ajuns la 253.731 de persoane, dintre care doar 54.140 sunt indemnizați. Pe medii de rezidenţă, cei mai mulţi şomeri provin din mediul rural - 185.991 de persoane. Pe categorii de vârstă, cei mai mulţi şomeri aveau între 40 și 49 de ani (62.687), urmaţi de cei cu vârsta peste 55 ani (61.205). În ceea ce priveşte educaţia, predomină şomerii cu studii primare (30,72%), urmaţi de cei cu studii gimnaziale. Doar 4,59% dintre şomeri au studii universitare.(O.N.)