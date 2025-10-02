Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Şomaj de 3,18%

Şomaj de 3,18%

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 02 Octombrie 2025

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a înregistrat o rată a şomajului la nivel naţional de 3,18% la sfârşitul lunii august. Numărul total de şomeri a ajuns la 253.731 de persoane, dintre care doar 54.140 sunt indemnizați. Pe medii de rezidenţă, cei mai mulţi şomeri provin din mediul rural - 185.991 de persoane. Pe categorii de vârstă, cei mai mulţi şomeri aveau între 40 și 49 de ani (62.687), urmaţi de cei cu vârsta peste 55 ani (61.205). În ceea ce priveşte educaţia, predomină şomerii cu studii primare (30,72%), urmaţi de cei cu studii gimnaziale. Doar 4,59% dintre şomeri au studii universitare.(O.N.)

Citeşte mai multe despre:   Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială