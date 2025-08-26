Prima etapă a procesului de golire controlată a acumulării Vidraru a început în prima parte a lunii august 2025, cu un termen estimat de finalizare în februarie 2026, în cadrul unui proiect de retehnologizare a hi
Stadiul lucrărilor de pe autostrada A7
Românii vor putea circula pe autostrada A7 de la Bucureşti la Paşcani, din 2026, având în vedere că stadiile fizice de realizare sunt de 80% pe loturile Focşani - Domneşti Târg şi Domneşti Târg - Răcăciuni şi, respectiv, aproape 60% pe Răcăciuni - Bacău, a anunţat directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol.
„În acest ritm, sunt şanse reale ca anul acesta să deschidem circulaţia cel puţin până la Adjud (50 km)”, a arătat Pistol pe Facebook. (C. Z.)