Stadiul lucrărilor de pe autostrada A7

Data: 26 August 2025

Românii vor putea circula pe autostrada A7 de la Bucureşti la Paşcani, din 2026, având în vedere că stadiile fizice de realizare sunt de 80% pe loturile Focşani - Domneşti Târg şi Domneşti Târg - Răcăciuni şi, respectiv, aproape 60% pe Răcăciuni - Bacău, a anunţat directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol.

„În acest ritm, sunt şanse reale ca anul acesta să deschidem circulaţia cel puţin până la Adjud (50 km)”, a arătat Pistol pe Facebook. (C. Z.)