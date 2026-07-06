Tensiuni între Polonia și Ucraina

Data: 06 Iulie 2026

Câteva gesturi recente ale autorităților ucrainene au tensionat relațiile cu Polonia vecină, unul din cei mai puternici susţinători ai săi de la începutul invaziei ruse în 2022, care i-a oferit ajutor militar constant şi servește ca hub logistic pentru asistenţa furnizată de aliații occidentali. Reuters consideră că răcirea dintre cele două state vine pe fondul nemulțumirilor din societatea poloneză cauzate de afluxul de refugiaţi, de disputele privind importurile de cereale şi trecutul legat de Al Doilea Război Mondial.

Relaţiile între Varşovia şi Kiev s-au răcit la finalul lunii mai, după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a decis să dea unei unităţi militare numele Armatei Insurecţionale Ucrainene (UPA), o organizaţie naţionalistă fondată în 1942 şi considerată în Polonia vinovată de moartea a peste 100.000 de polonezi în masacrele de la Volînia. Oficialii ucraineni au explicat că numele a fost ales de soldaţii care doreau să onoreze lupta UPA împotriva Moscovei, fără nici o intenţie de a-i ofensa pe polonezi. UPA a militat pentru independenţa ucraineană şi a luptat împotriva Armatei roşii, dar s-a confruntat cu rezistenţa poloneză şi a ucis civili polonezi şi evrei. Kievul a recunoscut masacrarea polonezilor comisă de UPA şi a cerut scuze oficiale Varşoviei, dar a respins termenul de genocid.

Drept reacţie, preşedintele polonez Karol Nawrocki a retras cea mai înaltă distincţie a statului, Ordinul Vulturul Alb, ce îi fusese acordată lui Zelenski în 2023. Zelenski a returnat Poloniei distincţia și și-a anulat ulterior participarea la Conferinţa pentru Reconstrucţia Ucrainei organizată la Gdansk la sfârșitul lui iunie. Mai mulţi oficiali de la Kiev au restituit la rândul lor statului polonez diverse decoraţii primite.

Lucrurile nu s-au oprit aici. Parlamentul ucrainean a votat miercurea trecută ridicarea unui „Panteon” în onoarea „celor mai remarcabili reprezentanţi ai naţiunii ucrainene”, relatează dpa. Perso­nali­tăți controversate urmează să fie exhumate şi reînhumate în noul monument. Printre aceștia se numără Andrii Melnik, liderul Organizaţiei Naţionaliştilor Ucraineni, controversat din cauza sprijinului și colaborării cu Germania nazistă. Stepan Bandera, unul din liderii UPA, va avea de asemenea loc în Panteon.

Şeful administraţiei prezidenţiale poloneze, Zbigniew Bogucki, a calificat drept provocatoare crearea unui Panteon naţional ucrainean, care „îndepărtează Ucraina de lumea civilizată, de valorile europene şi transatlantice”, relatează EFE.

Acţiunile părţii ucrainene sunt riscante și din perspectiva aspira­țiilor sale de a deveni membru al UE. Într-o replică la afirmația lui Zelenski potrivit căreia nimeni nu poate spune Ucrainei cum să-și onoreze eroii, ministrul polonez al apărării, Wladislaw Kosiniak-Kamysz, a afirmat că nimeni nu ar trebui să spună atunci nici Poloniei cum „să voteze asupra aderării unei ţări la UE”. (C.Z.)