TikTok, sancţionată dacă nu modifică algoritmii care dau adicţie

Comisia Europeană (CE) a cerut platformei sociale TikTok să-şi modifice „designul care provoacă adicţie”, acuzat că încalcă legislaţia digitală europeană, sub sancţiunea unor amenzi usturătoare, relatează AFP şi dpa. „Dependenţa de reţelele sociale poate avea efecte negative asupra minţii în dezvoltare a copiilor şi adolescenţilor”, a declarat recent vicepreşedinta Comisiei Europene, Henna Virkkunen. „În Europa, aplicăm legislaţia pentru a ne proteja copiii şi cetăţenii online”, a mai spus Virkkunen.

Printre caracteristicile despre care se spune că ar crea dependenţă se numără „scrollingul continuu, redarea automată, notificările push şi sistemul său de recomandare extrem de personalizat”, susţine CE. Conform constatărilor preliminare, TikTok nu a reuşit „să evalueze în mod adecvat modul în care aceste caracteristici care provoacă adicţie ar putea dăuna bunăstării fizice şi mentale a utilizatorilor săi, inclusiv a minorilor şi adulţilor vulnerabili”.

TikTok poate acum să răspundă la concluziile comisiei pentru a-şi exercita dreptul la apărare, a precizat CE. În cazul în care acuzaţiile sunt confirmate de comisie, aceasta poate impune o amendă de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală.