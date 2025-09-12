Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
UE: Scumpiri ale inputurilor agricole

Data: 12 Septembrie 2025

Preţul mediu al inputurilor din agricultură în UE (care nu au legătură cu investiţiile, cum sunt energia, îngrăşămintele şi furajele) a crescut cu 0,4% în trimestrul 2 din 2025, comparativ cu perioada similară din 2024, arată Eurostat.

Cele mai mari scumpiri au fost la îngrăşăminte şi amelioratori de sol (+5,6%) şi produse veterinare (+3,3%), iar ieftiniri au fost la energie şi lubrifianţi (-5,8%). (C.Z.)

