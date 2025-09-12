UE: Scumpiri ale inputurilor agricole

Data: 12 Septembrie 2025

Preţul mediu al inputurilor din agricultură în UE (care nu au legătură cu investiţiile, cum sunt energia, îngrăşămintele şi furajele) a crescut cu 0,4% în trimestrul 2 din 2025, comparativ cu perioada similară din 2024, arată Eurostat.

Cele mai mari scumpiri au fost la îngrăşăminte şi amelioratori de sol (+5,6%) şi produse veterinare (+3,3%), iar ieftiniri au fost la energie şi lubrifianţi (-5,8%). (C.Z.)