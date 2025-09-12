România ar putea primi de la Comisia Europeană un sprijin de urgenţă de 11,5 milioane de euro pentru legumicultorii și pomicultorii afectați de înghețul târziu din primăvară. Ministerul român al Agriculturii
UE: Scumpiri ale inputurilor agricole
Preţul mediu al inputurilor din agricultură în UE (care nu au legătură cu investiţiile, cum sunt energia, îngrăşămintele şi furajele) a crescut cu 0,4% în trimestrul 2 din 2025, comparativ cu perioada similară din 2024, arată Eurostat.
Cele mai mari scumpiri au fost la îngrăşăminte şi amelioratori de sol (+5,6%) şi produse veterinare (+3,3%), iar ieftiniri au fost la energie şi lubrifianţi (-5,8%). (C.Z.)